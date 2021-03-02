Покойная экс-участница Little Big скрывала свое настоящее имя и возраст

Санкт-Петербург, 2 марта. Ушедшая из жизни экс-солистка Little Big Анна Кастельянос могла выдумать историю про отца-кубинца и свое необычное имя, чтобы построить карьеру в фильмах для взрослых.

О тайнах бывшей участницы популярного петербургского панк-поп-рейв-группы Little Big рассказала бывшая одноклассница Кастельянос. Несмотря на то, что она давно живет в Германии, женщина попросила журналистов не называть ее по имени в интервью. Утверждается, что настоящее имя экс-участницы Little Big — Наталья, и на момент смерти ей было 46, а не 39 лет, как значилось в паспорте.

«Анну на самом деле звали Наташей Т., она внучка Героя Советского Союза. О нем есть и статья в Википедии. Нам по 45 лет сейчас. Вернее, ей 46. Она январская. Мы с 1975 года», — утверждает женщина.

Она считает, что Кастельянос поменяла паспорт, чтобы не «светить» известную фамилию, когда решила строить карьеру в кино для взрослых. Бывшая одноклассница певицы объяснила, что дед покойной был известным человеком в городе и возглавлял крупное предприятие.

«Она в фильмах для взрослых начала сниматься. Поэтому, кстати, и поменяла имя. Чтобы дед не узнал. Если честно, никогда не понимала, зачем она это делала: все ее многочисленные тату, эти съемки, эпатаж… Точно не из-за денег. Семья была обеспеченной, и Наташа ни в чем никогда не нуждалась. И деньги у нее точно были — и на раскрутку, и на жизнь», — рассказала женщина в интервью с Пятым каналом.

Тело Кастельянос нашли волонтеры 28 февраля в квартире в Петербурге. В последнее время она жаловалась на сильные боли в спине и практически не вставала с кровати. Медэкспертиза установила, что причиной смерти экс-участницы Little Big стала кардиомиопатия.