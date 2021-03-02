Бывший худрук калининградского драмтеатра Петеров умер на 76-м году жизни

Калининград, 2 марта. Актер, режиссер и художественный руководитель драматического театра в Калининграде Николай Петеров умер в возрасте 75 лет.

Театральную карьеру он начал с Днепропетровского государственного русского драматического театра им. М. Горького. Затем выступал в театре в Ашхабаде. В 1972 году Петеров стал играть в калининградском драмтеатре, откуда ушел только в 2008 году, успев поработать там режиссером, худруком и директором.

На его счету около 180 ролей. Для своих постановок он приглашал режиссеров не только из Москвы и Петербурга, но и прибалтийских стран.

Затем он пришел в политику, заняв должность советника по культуре губернатора региона. На посту он проработал семь лет.

Прощание с деятелем культуры запланировано на 4 марта в здании драмтеатра.

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