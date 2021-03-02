В «Авиастар-СП» предложили Шойгу возродить производство «Руслана»

Ульяновск, 2 марта. Авиастроители предприятия «Авиастар-СП» предложили министерству обороны РФ вернуть в производство самолеты Ан-124 «Руслан».

В рамках встречи с компанией «Авиастар-СП» министру обороны РФ Сергею Шойгу было предложено возобновить производство Ан-124 «Руслан» на Ульяновском авиазаводе.

Шойгу отметил, что шесть самолетов Ан-124 уже были отремонтированы в прошлом году, и выразил надежду, что в ближайшее время Россия сможет получить необходимое количество исправных самолетов.

На самом предприятии заявляли, что обладают необходимыми технологиями производства данной модели воздушного судна несмотря на то, что с 2003 года в России эти самолеты не выпускались. Разговоры о возрождении производства Ан-124 «Руслан» не утихают уже несколько лет и авиастроители предприятия «Авиастар-СП» подтвердили, что в 2018 году подготовительные работы к началу производства уже начинались.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал предприятие «Авиастар-СП» выйти на производство десяти Ил-76МД-90А в год.