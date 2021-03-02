Экс-возлюбленная Тимати осадила настойчивого поклонника

Москва, 2 марта. Модель Анастасия Решетова, некогда встречавшаяся с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым), поставила на место очередного потенциального жениха.

«Первая вице-мисс Россия» 2014 года рассталась со знаменитым исполнителем в прошлом году. Их роман так и не перешел на новую ступень. Модель и рэпер не узаконили свои отношения, но зато стали родителями сына Ратмира.

После разрыва Решетова с головой «окунулась» в работу и воспитание ребенка. Ей предложили место ведущей популярного шоу «Ты — супермодель» на ТНТ.

Девушка признавалась, что пока не ищет новых романов. Но ей тем не менее продолжают поступать сообщения с вопросами о личной жизни. Не перестают пытаться привлечь внимание модели и молодые люди. Один из особо смелых поклонников написал Решетовой недвусмысленное сообщение.

«К вам можно подкатить? Вы же теперь свободная женщина?» — поинтересовался он.

Экс-возлюбленная Тимати оказалась не из робкого десятка. Она уверенно осадила настойчивого фаната.

«Подкатывать на «девятке» к продуктовому будете», — ответила модель.

Тимати тоже занят новым проектом, который вскоре выйдет на ТНТ. Рэпер согласился принять участие в шоу «Холостяк». За его сердце поборются сразу несколько красавиц.