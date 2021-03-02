Киев, 2 марта. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) надеется, что Евросоюз (ЕС) обратит внимание на действия Украины в отношении свободы слова, заявил депутат от фракции Илья Кива.

По его словам, ЕС следует немедленно дать оценку решениями президента страны Владимира Зеленского. Украинский лидер «сорвался в штопор беспредела» и нарушил конституцию. Также представитель партии потребовал встречи с представителями ЕС для обсуждения нынешней ситуации в стране. Кроме того, Кива заявил о необходимости разблокировать СМИ, против которых Зеленский ввел санкции.

Депутат добавил, что курс страны на евроинтеграцию оказывает негативное влияние. Планы Киева погубили экономику и ухудшили благосостояние граждан.

«Медицина уничтожена окончательно, и власть не способна справиться с пандемией. Экономики и промышленности не существует, правоохранительная система хромает, образования уже нет, история втоптана в грязь, страна пропитана фашизмом и гомосексуализмом», — заявил Кива.

Федеральное агентство новостей сообщало, что партию Зеленского «Слуга народа» лишили финансирования из госбюджета. Причиной послужили неточности в финансовой отчетности.