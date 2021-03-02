Сотрудник районной администрации Уфы спас девочку из шестиметрового колодца

Уфа, 2 марта. Уфимская школьница угодила в колодец во время прогулки с братьями, но помощь экстренных служб не понадобилась. Рядом оказался спаситель из районной администрации.

Сотрудник администрации Калининского района спас школьницу из шестиметрового колодца, сообщает управление гражданской защиты города.

По первоначальным данным, пострадавшая гуляла по улице с младшими братьями и в какой-то момент упала в колодец. Мальчики сообщили о случившемся маме, а та сразу же обратилась в экстренные службы.

Однако их помощь не понадобилась — рядом с местом происшествия оказался доблестный мужчина, который спустился вниз и помог девочке выбраться из западни.

Сообщается, что школьница избежала серьезных травм при падении. В настоящий момент устанавливаются имена ответственных за данный инцидент.

Ранее ФАН писал о застрявшем в глубоком колодце котенке, которого спас новосибирский волонтер.