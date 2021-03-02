Приют для бездомных животных построят в Астраханской области

Астрахань, 2 марта. Уличные кошки и собаки смогут дождаться своих новых хозяев в приюте, который в скором времени появится в Харабалинском районе.

Территорию, где собираются построить дом для временной передержки братьев наших меньших, посетил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев. Он рассказал, что приют будут строить на частные инвестиции.

По словам Пашаева, питомник рассчитан на 400 животных. Кроме того, он подчеркнул, что планируемый объект будет отвечать всем необходимым законодательным нормам.

ФАН сообщал, что еще один проект по помощи бездомным котам появится в Петербурге. Для них волонтеры стали строить дома в разных точках города.