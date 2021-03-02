США вывели из-под санкций космическое сотрудничество с Россией

Вашингтон, 2 марта. Космическое сотрудничество с Россией выведено из-под санкций по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. В то же время в его письменном заявлении отмечается, что Вашингтон ограничит коммерческое взаимодействие с Москвой в космосе после шестимесячного переходного периода. По его словам, определенные исключения из примененных санкций «по экспорту в РФ будут сделаны в поддержку правительственного (межгосударственного) космического сотрудничества.

США ранее внесли в санкционный список семь высокопоставленных должностных лиц. Это директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Также ограничения распространятся на 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия».