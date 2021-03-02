Власти ЦАР призвали ООН усилить миротворческую миссию при помощи России



Банги, 2 марта. Правительство ЦАР опубликовало письмо, адресованное участникам заседания Совета Безопасности ООН, с просьбой увеличить в стране присутствие многопрофильной миссии международной организации (МИНУСКА).

Текст документа опубликован на официальном Facebook-аккаунте Министерства иностранных дел Центральноафриканской Республики. В нем предлагается включить в состав миротворческого контингента МИНУСКА руандийских военнослужащих.

Также правительство ЦАР запросило разрешение ООН на улучшение авиационного обеспечения миротворческой миссии. По данным властей республики, Россия согласна оказать помощь в этом вопросе.

«Существует острая необходимость укрепления воздушного потенциала МИНУСКА. Совет Безопасности должен обратиться к Российской Федерации, которая выразила готовность предоставить необходимые для этого ресурсы», — говорится в письме.

По официальной просьбе властей ЦАР и с разрешения ООН Россия ранее направила в республику несколько сотен инструкторов. Специалисты занимаются обучением, переподготовкой и консультированием центральноафриканских военнослужащих.

Заседание Совбеза ООН, где обсуждалась ситуация в ЦАР, состоялось 24 февраля. В рамках мероприятия страны-участницы обсудили оружейное эмбарго в отношении республики и вероятность переговоров с незаконными вооруженными формированиями. Франция настаивает на диалоге с радикалами, в противном случае угрожает введением санкций в отношении ЦАР.