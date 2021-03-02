Диета с высоким содержанием жиров может увеличить риск болезней сердца

Лондон, 2 марта. Вызвать болезни сердца можно неправильным питанием. Так, диеты с повышенным содержанием жиров вредны для органа, заявили ученые университета Рединга.

Британские ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Благодаря ему они оценили влияние рациона на уровень окислительного процесса в клетках сердца. Согласно данным специалистов: некоторые грызуны получали 45% калорий за счет жира, 20% — из белка и 35% — из углеводов.

Подобная диета, насыщенная жирами, привела к окислительному стрессу у лабораторных мышей. Было зафиксировано, что клетки сердца становили больше в 1,8 раз из-за гипертрофии. Виновником этому стал белок Nox2, который активировался из-за жира.

Шоколад в умеренных количествах может стать эффективным средством от болезней сердца. Мнение выразили исследователи из Медицинского колледжа Бейлор в Техасе. Они сделали такой вывод после анализа данных 300 тыс. пациентов.