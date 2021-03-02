«Алроса» стала лидером роста среди российских добывающих компаний

Москва, 2 марта. Российская группа компаний «Алроса» стала лидером роста среди других добывающих компаний страны.

Об этом заявил аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин в материале для агентства «Прайм». Риски нерыночного давления на отечественные добывающие компании усиливаются на фоне растущего политического противостояния России и Запада, сообщил эксперт, упомянув о падении акций «Газпрома».

«В лидерах роста Алроса», — говорит Осин.

Группа заявила о планах добыть в текущем году 31,5 миллиона карат алмазного сырья, учитывая, что в прошлом году было получено 30 миллионов карат. Это и дает основание для роста стоимости компании в пределах 5%, считает аналитик.

Алексея Миллера переизбрали на должность председателя правления «Газпрома» сроком на пять лет. Полномочия бизнесмена продлятся с 31 мая 2021 года, говорится в сообщении компании.