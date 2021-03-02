Моряки Северного флота отработали спасение АПЛ в ходе учений

Мурманск, 2 марта. Спасение терпящей «бедствие» атомной подводной лодки было отработано моряками Северного флота в ходе учений в Мурманской области.

Сценарий был определен стандартный – на борту атомной подлодки произошла серьезная авария с выбросом радиации. Зону «поражения» оперативно оцепили.

Экипаж АПЛ поднял характерный сигнал, информирующий о радиационной опасности, и к эвакуации подводников приступила оперативная группа. В процессе «спасения» экипажа подлодки также принимали участие военнослужащие РХБ защиты Северного флота.

Северный флот представляет собой межвидовое стратегическое объединение ВС России и предназначен для защиты национальных интересов страны на арктическом направлении. Его главная база расположена в городе Североморск.

Ранее стало известно, что военнослужащие управления армии ВВС и ПВО Северного флота сдали нормативы по стрельбе из пистолета Макарова.