Назван город с самым большим ростом цен на вторичное жилье в России

Москва, 2 марта. Аналитики консалтинговой компании SRG рассказали журналистам, в каких городах Российской Федерации больше всего подорожала вторичная жилая недвижимость.

В феврале 2021 года вторичка стали дороже в 20 крупнейших городах России. Лидером по росту цен на рынке стал Нижний Новгород, пишет РИА Новости со ссылкой на данные SRG. В этом городе стоимость недвижимости увеличилась больше всего по России — в среднем на 4,8%, достигнув отметки в 74,7 тысячи рублей за «квадрат».

«Второе место занял Омск с приростом в 4% — до 49,1 тысячи рублей», — говорится в статье.

Воронеж занял третью строку рейтинга, а вот Москва оказалась в конце списка, добравшись только до 12-го места. В столице России стоимость вторичного жилья увеличилась на 1,8% — до 243,6 тысячи рублей за квадратный метр.

При этом Москва стала городом-лидером по количеству льготных ипотек среди субъектов РФ. В середине февраля на российскую столицу приходилось 14,5% от всех выданных в стране жилищных кредитов.