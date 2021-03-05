Госдума обсуждает попытки влияния на детей и подростков через зарубежные соцсети

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал ФАН о том, что Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсуждает попытки влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети.

«К сожалению, в последнее время мы видим участившиеся попытки повлиять через зарубежные соцсети на наше подрастающее поколение. Неслучайно президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость оградить наших детей от угроз их жизнью и здоровью. Недавно мы столкнулись с массовыми призывами к участию в несанкционированных акциях протеста, мишенью которых были именно подростки, и фактами вовлечения молодежи через Интернет в наркопотребление. Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы», — поделился Василий Пискарев.

Политик рассказал, что комиссия уже взяла под контроль данную ситуацию.

«Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с Уполномоченным по правам ребенка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу», — отметил ее председатель.

Недавно председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал ФАН, как именно социальные сети могут действовать в случаях со склонением подростков к самоубийству.