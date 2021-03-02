Журналист Bloomberg указал на нарастание политической поляризации в США

Вашингтон, 2 марта. Политическая поляризация нарастает в Америке. Об этом свидетельствует увеличение числа американских граждан, которые не одобряют действия президента США Джо Байдена.

Информацию об этом сообщает журналист Bloomberg Джонатан Бернштейн. По его словам, около месяца назад первые рейтинги одобрения Байдена были нормальными для недавно избранного президента. Они были ниже экс-главы Америки Барака Обамы, но выше, чем у бывшего американского лидера Дональда Трампа. В остальном ничего примечательного в них не было. Однако Бернштейн заметил, что рейтинг неодобрения демократа в начале его президентского срока оказался намного выше, чем у его предшественников кроме Трампа.

В настоящее время, по данным портала анализа общественного мнения FiveThirtyEight, уровень поддержки 46 президента Соединенных Штатов изменился незначительно (с 54,2% до 54,4%), а вот уровень недоверия наоборот сильно возрос с 34,7% в конце января до 38,3% в начале марта.

Журналист Bloomberg считает, что в низких рейтингах вины Джо Байдена нет. Все дело в поляризации американского общества. Раньше для граждан страны было нормальным поддерживать только что пришедшего к власти президента. Даже большинство избирателей, поддерживающих проигравшую партию, чаще всего занимали позицию сдержанности по отношению к новому руководителю Белого дома.

Федеральное агентство новостей ранее писало, какое направление политики США на Ближнем Востоке выбрал Байден.