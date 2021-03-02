Экс-глава «Воронежской горэлектросети» получил три года колонии за мошенничество

Воронеж, 2 марта. Суд отправил бывшего генерального директора компании «Воронежская горэлектросеть» Александра Гаврилина в исправительную тюрьму общего режима на три года.

Мужчина проходил по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Также ему инкриминировали статью 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере». По версии следствия, действия злоумышленника и его подельников привели к задолженностям на сумму свыше 520 млн рублей. Кроме того, Гаврилин незаконным способом получил более 71 млн рублей.

Правоохранители первым в феврале 2019 года задержали экс-гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова и его сообщников, среди которых был осужденный. Они в период с 2014 года по 2018 год изготовили фиктивные документы через фирмы-однодневки, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму почти 600 млн рублей.

ФАН сообщал, что депутат на Кубани стал фигурантом дела о мошенничестве.