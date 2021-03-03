Как выглядят обложки Time с Путиным, Сталиным, Хрущевым и Горбачевым

Третий день весны — знаменательная дата для американской журналистики. Именно 3 марта в 1923 году один из самых известных журналов Time впервые облюбовал газетные прилавки Нью-Йорка. Создали первый в мире информационный еженедельник журналисты Генри Льюс и Брайтон Хэдден, загоревшиеся этой идеей на собрании тайного общества студентов Йельского университета. Изначально издание назвали Facts, чтобы подчеркнуть краткость журнала, на чтение которого понадобилось бы не более часа. Конечное наименование было все же изменено на Time. На обложку стартового номера журнала был помещен портрет спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Джозефа Герни Кэннона.

До самой смерти одного из учредителей Генри Льюса в 1967 году Time придерживался традиционных консервативных взглядов. Основным контентом информационного издания были статьи, которые кратко освещали наиболее важные события в Америке и в остальном мире. Первый похожий конкурент у Time появился только 10 лет спустя — в 1933 году в Нью-Йорке стали издавать новостной еженедельник Newsweek.

В наши дни Time входит в один из самых крупных мировых холдингов в области средств массовой информации и шоу-бизнеса — Time Warner. Журнал выходит также в Лондоне (Time Europe), Гонконге (Time Asia) и Австралии. До 2008 года он печатался и в Канаде (Time Canada).

С 1927 года Time ежегодно составляет рейтинг персон, объявляя своего человека года в декабрьском выпуске. Первым человеком года, по версии журнала, стал американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан. Дважды человеком года Time называл руководителя СССР Иосифа Сталина: в 1939 году за подписание пакта Молотова–Риббентропа и в 1942 году за ожесточенное сопротивление вторжению Третьего рейха в первые годы войны.

В 1957 году престижное звание присудили первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву за внушительную роль в разрешении Карибского кризиса, ставившего под угрозу весь мир. В 1983 году Time впервые на своей обложке разместило сразу двух человек — 40-го президента США Рональда Рейгана и Юрия Андропова.

В 1987 году редакция журнала выбрала генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева за «разрушение советской летаргии». В 1989 году все тот же Горбачев стал не просто персоной года, а человеком десятилетия, который, по мнению американцев, внес неоценимый вклад в окончание холодной войны.

После распада СССР на обложку влиятельного издания смог попасть лишь один россиянин — президент РФ Владимир Путин. В 2007 году Time назвала Путина человеком года, подписав его портрет: «Царь новой России».

Тираж журнала по состоянию на 2018 составляет 2 млн. Печатная версия Time насчитывает более 20 млн читателей ежемесячно.