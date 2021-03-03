Оранжевые революции не закончатся, заявил директор центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я не согласен, что время народного волеизъявления действующей властью в любой стране прошло. Украина, если недовольна властью, выходит на Майдан и говорит свои требования: экономические, политические или социальные», — заявил Ковтун, отвечая на вопрос, возможно ли прекращение попыток провести оранжевые революции в разных странах.

При этом он дал уклончивые комментарии по факту событий в США, когда 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов. Ковтун затруднился с ответом, правы ли были сторонники бывшего президента США по сравнению с Майданом на Украине в 2014 году.

«Мы стали первый раз за 250 лет свидетелями того, что часть американского народа вышла к законодательному органу и полиция расступилась. Мы слышали заявления о внутренних террористах, но реальных решений судов пока не видели. При этом сомнений в действии американской демократии у нас нет, это признанный факт. Но занимать федеральные здания нельзя, это нарушения закона. На Майдане ситуация была другая, там закон не нарушался, а занятое здание Киевской администрации потом вернули городу отремонтированным», — пояснил Ковтун.

Ранее ФАН цитировал Вячеслава Ковтуна, который считает, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко очень небольшие шансы вернуться в большую политику при Джо Байдене.