Владельцев Android-устройств начали блокировать в Clubhouse

Москва, 2 марта. Сервис аудиочатов Clubhouse начал блокировать аккаунты людей, пользующихся ресурсом через неофициальное приложение для Android.

Эту версию создал российский разработчик «ВКонтакте» Григорий Клюшников. Официально Clubhouse можно скачать только на смартфонах под управлением iOS. На разработку неофициальной версии Clubhouse у российского специалиста ушло чуть больше суток. Клюшников выложил ее на GitHub в феврале.

В неофициальной версии нет модерации. К тому же отсутствуют уведомления. У пользователей нет возможности создавать комнаты. В остальном сервис работает, как и «оригинал». Например, можно присоединиться к уже существующим комнатам, общаться, а также просматривать профили других пользователей и подписываться на интересные аккаунты. Клюшников сразу заявил, что не дает гарантий относительно того, что созданную им версию набирающего популярность приложения не заблокируют.

Использование Clubhouse может быть опасно, отметили специалисты Роскачества. При установке приложения оно запрашивает разрешение на доступ к контактам. После чего можно пригласить всех, кто находится в списке. Однако удалить данные, которыми поделился пользователь, не представляется возможным.