LIVE: Прививка против революций. Почему во всем мире проваливаются протесты?

Во вторник, 2 марта, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Прививка против революций. Почему во всем мире проваливаются протесты?».

Египет, Тунис, Ливия, Грузия, Украина, Армения — уличные протесты оппозиции в этих странах привели к революциям и смене действующей власти. И жители этих государств получили практически идентичный результат: резкое падение уровня жизни, гражданские войны, потерю территорий и национальный позор.

2020 и 2021 годы показали, что массовые протесты перестали быть эффективным инструментом вмешательства во внутренние дела. Сменить власть с помощью уличной толпы не получилось сразу в нескольких странах. Белоруссия выстояла под натиском польских и литовских интервентов, и уже домохозяйка Тихановская признает, что оппозиция «проиграла улицу». Западные спецслужбы провалились и в России, расчет на «дипломированного националиста», известного блогера и мошенника Алексея Навального не оправдал себя. Демонстрации быстро сменили потешные акции с фонариками, а сам Навальный пошел по этапу.

Даже в Армении, где наблюдается искреннее всенародное возмущение, премьер-министр Пашинян держится у власти и не намерен сдавать бразды правления.

Провалились попытки революций и в Новом Свете, Венесуэла устояла, и теперь даже коллективный Запад не признает Хуана Гуайдо лидером этой страны.

Нельзя не включить в этот список и сами США, где республиканцы были разгромлены после потешного взятия Капитолия.

Исключением является Киргизия, но там государственные перевороты уже стали неотъемлемой частью национальных традиций.

В рамках эфира мы поговорили, почему технология революций перестала работать?

Стоит ли России опасаться новых попыток разжигания протестов в преддверии или после выборов в Государственную думу?

Есть ли у украинцев шанс при помощи нового Майдана выгнать неонацистов из власти?

Какие технологии вмешательства во внутренние дела придут на смену революциям?