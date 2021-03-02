Украинцы с недоверием отнеслись к прививке Зеленского вакциной CoviShield

Киев, 2 марта. Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался индийским препаратом от коронавируса CoviShield. Решение главы государства вызвало бурное обсуждение в Сети.
Украинский лидер прошел процедуру 2 марта. В пресс-службе Офиса президента рассказали, что прививку Зеленскому сделали в военном госпитале в Северодонецке.
Глава государства в социальных сетях опубликовал фотографию, на которой запечатлен момент вакцинации. Политик также сопроводил запись призывом к гражданам записаться в очередь на прививку.
В комментариях под публикацией украинцы высказали свое мнение о препарате. Многие граждане не доверяют лекарству.
«Витаминку вколол?» — написал один из комментаторов.
«Сори, но мы не можем быть уверены, что вам колят именно ту вакцину, которую вы предлагаете нам, если вообще это вакцина», — заявили под публикацией.
«Посмотрим на Вас через пару месяцев», — с иронией пишут пользователи Сети.
Федеральное агентство новостей сообщало, что партию Зеленского «Слуга народа» лишили государственного финансирования. Причиной стало нарушение финансовой отчетности.