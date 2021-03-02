Биржевой курс рубля не заметил санкций ЕС и США

Москва, 2 марта. Рубль на Московской бирже укрепляет свои позиции по отношению к бивалютной корзине, несмотря на расширение антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США.

Доллар к 19:00 подешевел по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 30,5 копейки — до 73,86 рубля, а курс евро снизился на 22,25 копейки — до 89,09 рубля. Аналитики объясняют, что негативные ожидания рынка не оправдались: расширенные Западом ограничения оказались преимущественно персонального характера. Они не затронут экономическую и финансовую сферу России.

Известно, что Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских официальных лиц, а также против 14 организаций, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ (их список пока не опубликован). Брюссель чуть ранее наложил запрет на поездки в ЕС и заморозил банковские активы главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Дополнительным фактором для разворота рубля в плюс стали котировки нефти, вновь пытающиеся приблизиться к отметке 64 доллара за баррель по марке Brent.