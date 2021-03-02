Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Альпин»

Париж, 2 марта. Гонщик Даниил Квят подписал контракт с выступающей в «Формуле-1» командой «Альпин».

Пресс-служба команды в Twitter-аккаунте сообщила о подписании соглашения с гонщиком Даниилом Квятом. На следующий сезон россиянин заявлен в качестве резервного пилота. В случае необходимости Квят заменит испанца Фернандо Алонсо или француза Эстебана Окона.

В прошлом сезоне российский гонщик выступал за команду «Альфа Таури». Квят набрал 32 очка и занял 14-е место в личном зачете пилотов. В «Альфа Таури» Квята заменил японец Юки Цунода, для которого предстоящий сезон в «Формуле-1» станет дебютным, пишет RT.

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