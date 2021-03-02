Toyota предложила россиянам выгодные условия на покупку двух моделей машин

Москва, 2 марта. Представительство японского автопроизводителя Toyota в РФ анонсировало специальные условия на приобретение среднеразмерных версий кроссовера RAV4 и внедорожника Land Cruiser Prado.

Специальное предложение будет действовать в течение марта текущего года. Toyota предлагает клиентам купить RAV4 в кредит на срок до одного года при первоначальном взносе не менее 10% от стоимости машины. Также данный автомобиль можно приобрести по программе «Комфорт+» — в кредит с ежемесячным платежом в размере 9,7 тысячи рублей и гарантией обратного выкупа.

Минимальная сумма первоначального взноса — 20% от стоимости модели. Небольшие платежи покупатель может вносить в течение трех лет, после чего останется выплатить остаток в размере не более 60%.

Для приобретения Land Cruiser Prado в марте будет действовать программа, по которой клиент может внести 20% от стоимости машины в качестве первоначального взноса по кредиту сроком на один год.

Другая японская автокомпания, Mitsubishi, представила во вторник стоимость кроссовера Outlander нового поколения. Она составит 25 795 долларов, или 1,9 миллиона рублей.