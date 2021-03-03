Политолог Ковтун призвал Анатолия Шария вернуться на Украину

Директор центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» назвал закрытые оппозиционные каналы Украины «мусорником», и заявил, что предпочитает ездить в Москву, чтобы давать комментарии.

«Решение принято, и мы должны его выполнять. Мы не можем ставить под сомнение действия Совета национальной безопасности и обороны, поэтому поддерживаем их. На Украине существует оппозиционный телеканал, куда перекочевали все эксперты, ходившие на те три канала. Появился в эфире «Первый Независимый» канал», — заявил Ковтун, не упомянув, что «Первый Независимый» также отключили.

Как ранее стало известно, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Рестрикции распространяются и на его медиахолдинг.

Ковтун заявил, что никогда не ходил на эти каналы с тех пор, как регулярно приезжает на съемки в Москву, и назвал их «мусором» и «трэшем», а представителей каналов — «никем».

Ковтун отметил, что у депутата не отобрали собственность, а лишь ввели санкции. Эксперт считает, что Тарас Козак попал под юрисдикцию закона, позволяющего вводить санкции против юридических лиц, однако, возможно, в деле есть данные, которые не были обнародованы спецслужбами.

Также политолог прокомментировал преследование украинского блогера Анатолия Шария. Следователи СБУ полагают, что Шарий занимается противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Дело против Шария возбуждено по статьям о государственной измене, а также о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

«Шарий живет в Испании в собственном поместье непонятного происхождения, при этом являясь якобы беженцем. Но в Евросоюзе беженцы не имеют права работать. Понятно, что у правоохранителей есть вопросы к нему. Мне бы хотелось, чтобы господин Шарий, который ведет на Украине политическую деятельность своей партии, вернулся и выступил здесь публично», — прокомментировал Вячеслав Ковтун.

Эксперт считает, что с точки зрения безопасности Шарию ничего не угрожает. Но будут ли в отношение него заведены уголовные дела, Ковтун сказать затруднился. При этом, он поспешил взять назад ранее высказанное мнение о том, что при действующей демократии на Украине разрешается работать оппозиционным телеканалам.

Ранее ФАН рассказывал, как у входа в телецентр «Останкино» Ковтуна измазали тортом.