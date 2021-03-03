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Политолог Ковтун призвал Анатолия Шария вернуться на Украину

Политолог Ковтун призвал Анатолия Шария вернуться на Украину

Директор центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» назвал закрытые оппозиционные каналы Украины «мусорником», и заявил, что предпочитает ездить в Москву, чтобы давать комментарии.

«Решение принято, и мы должны его выполнять. Мы не можем ставить под сомнение действия Совета национальной безопасности и обороны, поэтому поддерживаем их. На Украине существует оппозиционный телеканал, куда перекочевали все эксперты, ходившие на те три канала. Появился в эфире «Первый Независимый» канал», — заявил Ковтун, не упомянув, что «Первый Независимый» также отключили.

Как ранее стало известно, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Рестрикции распространяются и на его медиахолдинг.

Ковтун заявил, что никогда не ходил на эти каналы с тех пор, как регулярно приезжает на съемки в Москву, и назвал их «мусором» и «трэшем», а представителей каналов — «никем».

Ковтун отметил, что у депутата не отобрали собственность, а лишь ввели санкции. Эксперт считает, что Тарас Козак попал под юрисдикцию закона, позволяющего вводить санкции против юридических лиц, однако, возможно, в деле есть данные, которые не были обнародованы спецслужбами.

Националист Ковтун призвал Анатолия Шария вернуться на Украину

Также политолог прокомментировал преследование украинского блогера Анатолия Шария. Следователи СБУ полагают, что Шарий занимается противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Дело против Шария возбуждено по статьям о государственной измене, а также о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

«Шарий живет в Испании в собственном поместье непонятного происхождения, при этом являясь якобы беженцем. Но в Евросоюзе беженцы не имеют права работать. Понятно, что у правоохранителей есть вопросы к нему. Мне бы хотелось, чтобы господин Шарий, который ведет на Украине политическую деятельность своей партии, вернулся и выступил здесь публично», — прокомментировал Вячеслав Ковтун.

Эксперт считает, что с точки зрения безопасности Шарию ничего не угрожает. Но будут ли в отношение него заведены уголовные дела, Ковтун сказать затруднился. При этом, он поспешил взять назад ранее высказанное мнение о том, что при действующей демократии на Украине разрешается работать оппозиционным телеканалам.

Ранее ФАН рассказывал, как у входа в телецентр «Останкино» Ковтуна измазали тортом.

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