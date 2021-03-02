США назвали фамилии россиян из санкционного списка по «делу Навального»

Вашингтон, 2 марта. Личности российских граждан, в отношении которых введены санкции из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, раскрыл Минфин США.

В списке значатся семь высокопоставленных должностных лиц. Это директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Также под санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, 27-й Научный центр Минобороны и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Евросоюз ранее, кроме Краснова и Бастрыкина, наложил ограничения на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора Росгвардии Виктора Золотова. В Госдуме это назвали очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела России, повлиять на правоохранительную и судебную системы.