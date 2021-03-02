Татьяна Брухунова огрызнулась на сравнение с Елизаветой Боярской

Москва, 2 марта. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась кадрами с новой фотосессии. Фанаты тут же принялись сравнивать ее с актрисой Елизаветой Боярской, чем вывели из себя.

На опубликованных в Instagram снимках молодая супруга Петросяна и мать его ребенка предстала в темно-зеленом костюме и берете. Визажисты сделали ей макияж с акцентом на глаза, а довершили образ массивные серьги.

Брухунова не стала комментировать новые фотографии. За нее это сделали верные поклонники. Они по достоинству оценили образ жены Петросяна и осыпали ее комплиментами.

«Очаровательно! Прекрасный образ и наряд, все со вкусом. Цвет обалденный»; «Голливудская красотка»; «Вам невероятно идет этот образ! Молодая, стильная, жизнерадостная, успешная мама и женщина», — восхитились они.

При этом Брухунову в очередной раз сравнили с дочерью знаменитого актера Михаила Боярского. Судя по резкому ответу девушки, ей такие комментарии порядком надоели.

«Вы как минимум сотая, кто говорит об этом сравнении», — огрызнулась она, обращаясь к подписчице.

Брухунову сравнивают и с бывшей женой Петросяна, юмористкой Еленой Степаненко. После очередного такого вопроса она в возмущении сбежала от журналистов.