Французские священники могут быть виновными в сексуальных преступлениях против 10 тыс. детей

Париж, 2 марта. Жертвами сексуального насилия со стороны служителей французской церкви могли стать тысячи детей. Об этом гласит расследование независимой комиссии.

Независимая комиссия по сексуальным преступлениям в церкви подсчитала, что с 1950 года жертвами сексуального насилия со стороны французских священнослужителей стали около 10 тыс. детей.

Сообщается, что исследователям удалось собрать примерно 6,5 тыс. свидетельств, среди которых были показания очевидцев, архивные материалы и другие документы. Впрочем, комиссия называет данные промежуточными, окончательный вариант будет представлен лишь в октябре, сообщает радиостанция Europe 1.

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