Средняя процентная ставка по вкладам составила 4,53% в конце февраля

Москва, 2 марта. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в главных банках России достигла 4,53%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

В первой декаде февраля средний уровень ставки был равен 4,47% в перечне крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов. В их число входят Сбербанк, "Совкомбанк", ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".

Рекордно низкий показатель был зафиксирован в начале октября 2020 года и составил 4,33%. Далее, во второй половине месяца, был зафиксирован кратковременный рост до 4,539%, после чего наблюдалось снижение на 0,1% в конце каждого последующего месяца. ЦБ при расчете показателя учитывает максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту.

Почти половина россиян (44%) сообщили, что для них введение нового налога на доход со вклада — новость, так как они не знали о нововведении. При этом около 74% опрошенных не планируют отказываться от депозита, сообщает Федеральное агентство новостей.