Украинский политолог Ковтун назвал Горбачева «забытым персонажем»

Сравнивать Михаила Горбачева и Леонида Кравчука — «не комильфо» для украинца, заявил директор центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Горбачев как персонаж давно забыт. Его вспомнили только потому, что он дожил до 90 лет. Он давно уже не в активной политике. Все, что Горбачев мог сделать, он сделал или прошляпил. Леонид Кравчук — действующий политик. Он представляет Украину в контактной группе по Донбассу, несмотря на то, что ненамного моложе Горбачева», — заявил Ковтун.

По словам Ковтуна, для украинца сравнение Горбачева и Кравчука невозможно. Для жителя Украины Кравчук — основатель независимого государства, а Горбачев — «последний руководитель красной империи». При этом какой-то благодарности за независимость страны украинцы к Горбачеву не испытывают.

«Развал СССР был историческим процессом. Других вариантов все равно не было. Страна уже не готова была жить по старым правилам», — заявил Ковтун.

При этом он не согласился с результатами референдума, проведенного на Украине, по результатам которого большая часть населения высказалась за сохранение СССР.

«Любые референдумы в условиях СССР — это фикция. Как людям сказали голосовать, так они и голосовали. Это была просто попытка Горбачева укрепить свою власть. В результате он ничего не добился», — заявил Ковтун.

Ранее ФАН рассказывал, что Михаил Горбачев призвал одолеть пандемию коронавируса благодаря работе сообща, без «политических игр и интриг».