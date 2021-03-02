Стало известно, сколько россияне в среднем тратят на путешествия

Москва, 2 марта. Специалисты аналитического центра сервиса поездок Туту.ру выяснили, сколько денег жители Российской Федерации тратят на путешествия.

В онлайн-анкетировании сервиса приняли участие 1200 человек, передают «Вести Подмосковья». Выяснилось, что в среднем российские путешественники тратят на одну поездку от 20 до 50 тыс. рублей: именно такой ответ получили аналитики от 38% респондентов.

«Стараются тратить меньше 20 тыс. рублей 20% респондентов», — говорится в результатах исследования.

От 50 до 90 тыс. рублей отдает за одно путешествие 21% жителей России. И лишь 11% российских туристов могут себе позволить потратить сумму до 120 тыс. рублей. Больше этих расходов допустили еще около 10% путешественников, пишет издание.

Российские туристы рассказали, куда бы они хотели отправиться весной этого года. Среди наиболее популярных направлений у россиян — Стамбул, передает Федеральное агентство новостей.