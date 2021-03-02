Политолог Марков: В 2014 году на Украине не было цветной революции  

Почему украинский госпереворот в 2014 году нельзя считать цветной революцией, рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Нужно уметь отличать цветные революции от военного переворота. Например, на Украине в 2004 году была типичная оранжевая революция. Американцы подготовили все и сделали. А в 2014 году цветная революция у них не получилась. Американцы старались, но Янукович сопротивлялся, при этом Россия помогала. Поэтому США в 2014 году в конце концов оставили идею цветной революции на Украине, и сделали обычный военный переворот посредством обмана Януковича. Подчеркну, в 2014 году на Украине не было цветной революции», — заявил Сергей Марков.

Отметим, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев подчеркнул, что, по мнению сотрудников СБУ, в самом начале Майдана в спецслужбах Украины была очень велика уверенность в успешности государственного переворота.

Ранее ФАН сообщал, Олег Царев раскрыл информацию о причинах, по которым Виктор Янукович не предпринял никаких попыток противостоять силовому захвату власти в стране и отказался возглавить восставшие против государственного переворота регионы Украины.