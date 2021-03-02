Голикова рассказала, когда получится оценить ущерб от пандемии в культуре

Москва, 2 марта. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, когда власти страны смогут оценить реальные потери культурной сферы от коронавирусной пандемии.

Ущерб отрасли в России смогут обсудить уже в апреле 2021 года, пишет газета «Культура«. Об этом заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики рассказала корреспонденту ТАСС.

«Сейчас договорились с деятелями культуры, что в апреле после получения отчетных данных за 2020 год оценим, что же в реальности произошло», — заявила она.

В следующем месяце также получится понять, сколько сфера недополучила внебюджетных доходов и как она смогла это компенсировать своими силами. Голикова также рассказала о планах дальнейшей модернизации планирования госзадания для учреждений культуры.

К тому же вице-премьер напомнила, что российское правительство принимает ряд мер по увеличению реальных доходов граждан страны. В частности, речь идет о повышении оплаты труда, индексации страховых пенсий и поддержке занятости в России.