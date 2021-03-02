Уличные художники Бейрута: истинное отражение настроений в обществе Ливана

От нецензурной надписи в подъезде до произведения искусства. Уличная живопись иногда подвергается нападкам консервативных слоев общества за свой изначально хулиганский характер, но с другой стороны — придает городу свой неповторимый образ. И уж конечно, по уличным рисункам опытный глаз всегда поймет, какие проблемы больше всего волнуют самую активную часть общества. Боль и гнев, радость и память, свобода самовыражения — ближневосточные стрит-артеры используют эффектный и доступный им способ донести свой месседж до окружающих.

Экскурсию по граффити Бейрута, от ресторанно-тусовочного района Хамра до лагеря палестинских беженцев в Мар Илиас, специально для международной редакции ФАН проводит автор Telegram-канала «Записки авантюриста».

Вид такого уличного искусства, как граффити или муралы, очень распространен на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Касабланки до Сирии. Но если муралы в Касе или Рабате используют для вдохновения тему трипов после продукции Высокого Рифа (фото 1), то музой уличных художников в Бейруте, безусловно, стала революция октября позапрошлого года. Как пассионарная часть общества, многие из них поставили свои умения на службу понимаемому ими общественному благу (фото 2).

А учитывая обилие на улицах города инсталляций в виде хаотично разбросанных на перекрестках мотках колючей проволоки, многие образцы уличной росписи и вовсе приобрели вид законченных арт-объектов. (фото 3) Как, к примеру, эта девушка, открывающая окно в лучшее будущее Ливана.

Вопрос рисования объектов на городских стенах решен намного более демократично, чем в России. Как рассказал Юсеф Теллаих — один из стрит-артеров, с кем удалось пообщаться — никто с граффити, пусть даже и политическим, не борется, оставляя рисунки на суд местных жителей. Если они оценили красоту или комплементарную политическую направленность, то рисунок остается. Многие даже сами приглашают украсить их дома.

Так, есть целая серия муралов на стенах вдоль «Зеленой Линии» — линии фронта, некогда разделявшей мусульманский и христианские районы Бейрута. Как, например, War peace (фото 4), созданный Джадом Хури, ливанским художником, на развязке в районе Ашрафие, или «Взгляд в будущее» португальца Кевина Ледо. К сожалению, найти автора мурала с ягненком в руках чудовища (фото 5) мне пока не удалось. Уверен, человеку с более подвижной психикой он являлся бы по ночам еще долго.

Проблемы у уличных художников случаются только в центральном районе города — Сукс, который наиболее пострадал от взрыва и протестов, перешедших в погромы, сотрясавшие Бейрут с октября 2019 года. Притом негативная реакция полицейских – это скорее исключение, чем практика. От политических конфликтов ливанское общество откровенно устало. Особенно на фоне развернувшегося финансового кризиса, который сказался, в том числе, и на зарплатах полиции.

Не отстают от коренных ливанцев и палестинские беженцы, украсившие вход в лагерь Мар Илиас изображением Ясира Арафата во всю стену. Даже на узких улицах палестинского гетто нашлось место как забойной политической агитации, рисующей флаг ФАТХа над Иерусалимом и различные вариации гербов группировок с автоматом Калашникова в главной роли (фото 6), так и вполне пасторальным восточным пейзажам (фото 7).

По рисункам на улицах Бейрута, их качеству и количеству, вполне можно проводить аналитику политического ландшафта. Вот аляпистый автограф зоозащитников, анархист в маске Гая Фокса и барышня в арафатке (фото 8), неизменный и знакомый по десяткам революций поднятый кулак и свободная арабская женщина, вышедшая на шахматную доску с мегафоном в руках, причем сбившая два парковочных конуса. (фото 9)

Особое место среди политических граффити Бейрута занимает «Надежда» (фото 10) на стене административного здания рядом с мечетью Рафика Харири, по трагической случайности ставшая местом гибели ливанского полицейского, которого протестующие столкнули в шахту лифта в трех метрах от надписи во время протестов после взрыва 6 августа. «Надежда», политая кровью.

И среди всего этого разнообразия лозунгов арабской революции, призывов есть богатых и росписи банков матерными словами нашлось место для странного стикера (фото 11) с надписью «Сорока. Ленинград». Даже тут наши успели отметиться.