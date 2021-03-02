Папа римский заявил об угрозе нового Всемирного потопа

Ватикан, 2 марта. Человечество ожидает очередной Всемирный потоп, если лидеры государств не примут мер для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявил папа римский Франциск.

По информации итальянской газеты Corriere della Sera, понтифик констатировал, что катаклизм произойдет, если «мы продолжим идти тем же путем».

Франциск напомнил, что Ной смог пережить бедствие благодаря добродетельности, и призвал политиков и рядовых жителей планеты к благоразумию. Он отметил, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».

Глобальное потепление сегодня волнует климатологов по всему миру. Повышение температуры провоцирует активное таяние ледников, в результате которого стремительно растет уровень Мирового океана. По данным исследователей, с 90-х годов прошлого века он поднялся на 7,2 мм в связи с исчезновением льдов в Антарктиде.

Международная группа ученых выяснила, что подъем уровня моря в нынешнем столетии окажется намного сильнее, чем ожидалось. При самом худшем сценарии уровень воды увеличится на 1,3 м.