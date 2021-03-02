ЕГЭ для российских школьников начнется с экзаменов по географии, литературе и химии

Москва, 2 марта. Российские школьники начнут сдавать ЕГЭ 31 мая. В первую очередь им предстоят экзамены по химии, литературе и географии.

Об этом сказано в проекте расписания ЕГЭ. В начале июня российским школьникам и выпускникам прошлых лет предстоит сдать экзамен по русскому языку. Он пройдет в течение двух дней.

В этом году российским школьникам упростили сдачу ГИА. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление об упрощенном формате сдачи государственной итоговой аттестации опубликовано на сайте кабмина.