Боевики призвали экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе стать их официальным лидером

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) призвали экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе официально возглавить конгломерат группировок в должности генерального координатора.



Документ с подписями полевых командиров бандформирований, датированный 15 февраля текущего года, обнародовало агентство Le Tsunami.



В обращении перечисляются группировки, присягнувшие Бозизе: «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC), «Союз за мир в ЦАР» (UPC), «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC), исламские радикалы 3R и христианское ополчение «Анти-Балака». Реакция опального политика на предложение радикалов на данный момент неизвестна.

Центральноафриканская армия (FACA) в течение последнего месяца проводит успешное контрнаступление на северо-западе и в центральной части страны. Боевики CPC утратили контроль над крупными городами: Буар, Босангоа, Бозум и Бамбари. Они продолжают отступать к границам Чада и Камеруна.



По мнению советника президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерия Захарова, полное освобождение страны от террористов и бандитов уже не за горами.

