Вашингтон, 2 марта. Программа разработки американского стелс-бомбардировщика для удара по Москве не оправдала ожиданий Пентагона, считают аналитики из США.

Американские специалисты в 80-х годах прошлого века разработали первый в мире стратегический бомбардировщик, оборудованный технологией «стелс», B-2 Spirit, напомнили авторы издания Military Watch, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, эта машина стала ответом США на новейшие технологии СССР в области противовоздушной обороны (ПВО), способные защитить территории Советского Союза от атак с воздуха.

Новое детище инженеров из США, выполненное по схеме «летающее крыло», было создано с применением самых современных технологий малой радиолокационной заметности и предназначалось для нанесения ядерного удара по столице СССР, однако советским специалистам вновь удалось опередить американских авиаконструкторов, подчеркнули в MW. Тем самым, дорогостоящая программа разработки B-2 не оправдала себя.

«Несмотря на непревзойденные для своего времени возможности скрытности, которыми обладал В-2, умение российских конструкторов создавать самые эффективные радиолокационные технологии вызывало обоснованные опасения, что новый стелс-бомбардировщик будет быстро разоблачен», — рассказали американские аналитики.

Ранее эксперты из США заявили, что планы Пентагона по привлечению оборонных компаний страны к работам по реверс-инжинирингу для создания чертежей для производства теплообменников, использующихся на B-2, говорит об утрате американским военным руководством секретных технологий стелс-бомбардировщиков, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Кроме того, американские аналитики привели доказательство того, что Пентагон признал провал новейшего истребителя пятого поколения F-35, пишет «Царьград».