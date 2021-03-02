Хорватский журналист предостерег Германию от «рассерженных русских»

Загреб, 2 марта. Россия может жестко ответить Германии в случае отказа немцев от реализации проекта «Северный поток — 2». К такому выводу пришел хорватский журналист Д. Марьянович.

По словам автора статьи, Германии предстоит принять серьезное и «невозможное» решение. Берлин планирует запустить трубопровод «СП-2» и одновременно восстановить отношения с Соединенными Штатами.

Немецкое руководство также намерено обеспечить собственную энергетическую безопасность, однако для этого нужен российский трубопровод. В это время навис вопрос о физической безопасности, а для этого Берлину требуется помощь Запада, добавил эксперт.



Марьянович напомнил, что Россия всегда относилась к Германии корректно, когда речь заходила об энергетических вопросах и поставках голубого топлива.

«Но сколько еще это продлится? У российской корректности, наверное, тоже есть свои пределы. <…> Отказ от подобного мегапроекта может рассердить русских и, возможно, настолько, что они захотят отмщения», — сообщил журналист.

Федеральное агентство новостей сообщало, что немецкий дипломат ранее озвучил три условия для завершения «Северного потока — 2».