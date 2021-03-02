Сдачу ЕГЭ по русскому языку разделят на два дня

Москва, 2 марта. Российские школьники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку в течение двух дней.

Экзамен пройдет 3 и 4 июня. Такая информация указана в проекте расписания. Сдача ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая. В этот день школьники и выпускники прошлых лет будут сдавать три экзамена. Они продемонстрируют уровень своих знаний по географии, литературе и химии.

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