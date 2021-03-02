Центр управления комплексной безопасностью Минобороны РФ получил боевое знамя

Москва, 2 марта. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов вручил боевое знамя части Центру управления комплексной безопасностью, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Символ, олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции, был вручен начальнику центра полковнику Роману Дорохову. Герасимов напомнил, что центр был сформирован всего лишь пять лет назад, однако за это время он стал эффективным инструментом в обеспечении безопасности личного состава и важных объектов ВС РФ.

«Вручаемый сегодня стяг олицетворяет собой неразрывную связь доблестной истории наших Вооруженных сил, служит символом преданности интересам государства, высочайшего морального духа русского воинства», — сказал Герасимов.

Ранее стало известно, что морская пехота ВМФ России получила новый флаг и эмблему. В основе нового флага лежит прямой Георгиевский крест белого цвета с расширяющимися концами, который украшен черными и красными полосами. Эти цвета символизируют принадлежность морской пехоты к флоту, а также к силам, которые действуют на суше. При этом недавно морская пехота приняла участие AMAN-2021, которые проходили в Пакистане, передает телеканал «360».