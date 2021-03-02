Детали покушения на Башагу и забастовка в Бенгази – что произошло в Ливии 2 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 2 марта 2021 года.

События

Работники General Electricity Company (GEC) в Бенгази объявили о начале сидячей забастовки и приостановке работ до тех пор, пока не будут выполнены их требования по выплате зарплат, сверхурочных и рассмотрению нерешенных административных проблем.

МВД ПНС арестовало одного из обвиняемых в убийстве 30 мигрантов в мае 2020 года, подавляющая часть из которых являлись гражданами Бангладеш. Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага назвал арест «великой победой», однако подробностей о том, кто совершил преступление, не привел.

«Я приказал службам безопасности выдать ордера на арест тех, кто, предположительно, стоял за убийством», – заявил он.

Инцидент произошел 27 мая в городе Мизда, который расположен южнее Триполи.

ليبيا: سلطات حكومة الوفاق توقف متهما بمقتل 30 مهاجرا وتتوعد "تجار البشر بالاعتقال" https://t.co/F06H8vlDck pic.twitter.com/DXN5fDcM7W — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) March 2, 2021

Тем временем ливийские СМИ обнародовали подробности расследования по делу о покушении на Фатхи Башагу. Сообщается, что инцидент произошел в результате конфликта на дороге, когда «Служба поддержания стабильности» подрезала одну из машин охраны чиновника.

В ходе погони, сопровождающейся перестрелкой, автомобиль кортежа столкнулся с машиной службы на скорости более 160 км/ч, из-за чего последняя перевернулась. Водитель погиб. Два его сослуживца получили легкие травмы в результате аварии, а один из них, кроме этого, огнестрельное ранение в руку.

Прокурор заключил, что целью действий сотрудников «Службы поддержания стабильности» не являлось убийство Башаги, на что указывают многочисленные и явные доказательства.

نيابة شمال طرابلس: لا أحد كان يريد اغتيال فتحي باشاآغا في جنزور. #ليبيا #المرصد https://t.co/lCaXl48j1V — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 2, 2021

Посольство Филиппин в Триполи сообщило об обнаружении на кладбище Аз-Зухр аль-Хамр останков четырех граждан страны, похищенных шесть лет назад боевиками ИГ1 (запрещена в РФ) в Дерне.

Турция в Ливии

Очевидцы опубликовали фотографии турецких автобусов, покинувших военный лагерь Хамза в Триполи. Транспортные средства сопровождала усиленная охрана.

Тем временем Министерство обороны Турции продолжает обучать силы ПНС в рамках соглашения о военной подготовке, помощи и консультациях. Так, турецкие военнослужащие научили ливийских бойцов пользоваться минометами.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Havan Eğitimi” verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KmzHRYmovZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2021

Политика

Глава ВГС Халид Мишри заявил, что поддерживает Правительство национального единства (ПНЕ), независимо от того, какой будет его форма, и отметил, что оно должно будет следовать дорожной карте и состоять из компетентных людей.

المشري يؤكد دعمه للحكومة الجديدة ويدعو إلى منحها الثقة

https://t.co/F6TXDTh4Jx#ليبيا — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 1, 2021

Посол Великобритании в Ливии Николас Хоптон созвонился с главой Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи, чтобы поздравить его со вступлением в должность. В ходе разговора стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества между странами, а британский посол сообщил, что поддерживает результаты ЛФПД и подчеркнул, что Соединенное королевство будет оказывать полную поддержку Президентскому совету и правительству.

السفير البريطاني يؤكد دعم بلاده على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب.#ليبيا #الساعة24https://t.co/hwkAwUV6uc — الساعة 24 (@alsaaa24) March 2, 2021

Депутат Палаты представителей Салих Фахима заявил, что между членами ведомства идут дискуссии, которые могут привести к переносу заседания по вопросу предоставления вотума доверия ПНЕ на 18 марта.

فحيمة للأحرار: جلسة منح الثقة في موعدها وهناك نقاشات بشأن تأجيلها

https://t.co/eGBFO6xPdA#ليبيا — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 2, 2021

Тем временем аэропорт Сирта готовится к приему парламентариев. В воздушной гавани ведутся ремонтные и технические работы.

صور لما قيل إنها عمليات "تجهيز وتنظيف" مطار القرضابية في #سرت لاستقبال أعضاء مجلس النواب | شاهد#الوسط pic.twitter.com/0rJcYdIcWR — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) March 1, 2021

Председатель Палаты представителей Агила Салех сообщил, что попросил отложить парламентскую сессию до завершения расследования по делу о взятках на ЛФПД.

«Если информация о покупке голосов подтвердится, то это преступление, мириться с которым нельзя», – заявил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.