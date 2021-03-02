Мать Наташи Королевой оправдалась за фотосессию в кружевном боди

Майами, 2 марта. Мать знаменитой певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поделилась с фанатами кадрами с пикантной фотосессии и рассказала, как дочери удалось уговорить ее на такую «авантюру».
Перед фотографом заслуженная артистка Украины попозировала в кружевном боди и ярком халате. Дополнили образ эффектный макияж и массивные украшения. По словам Порывай, расслабляться ей не дает звездная дочь.
«Мама, давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет — не нужно электричество включать!» — процитировала она Королеву.
Порывай подчеркнула, что была против съемки, поскольку уверена — люди не радуются счастью других. Но дочери удалось обманом привести мать на фотосессию.
««Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину». Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня!!! Я кайфанула!» — оправдалась Порывай.
Артистка, как и предполагала, столкнулась с целым потоком хейта.
«Стареть надо скромнее, одета, как на манеже в цирке!!»;
«Зачем клоунаду устраивать?»;
«Видимо, весеннее обострение»;
«Вот скоморохи»;
«Пусть следующая фотосессия будет более удачной…» — написали недоброжелатели.
Артистке, живущей в Майами, недавно «досталось» за кадр в масле и коротком платье. Интернет-пользователи сочли фотографию вульгарной.