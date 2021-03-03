Топ-5 громких скандалов, которые разгорелись вокруг Евровидения

На Кипре разгорелся нешуточный скандал после того, как стало известно, какая песня будет представлять страну на Евровидении-2021. Для международного конкурса была выбрана композиция El Diablo («Дьявол») в исполнении певицы Элены Цагрину. Это решение вызвало общественный резонанс — многие жители страны потребовали запретить «сатанинскую песню». Кипрская телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) неоднократно получала звонки с угрозами по этому поводу. Тем не менее она отказалась заменить вызвавшую резонанс песню.

Этот громкий случай оказался не первым в истории международного песенного конкурса. ФАН собрал топ-5 скандалов, связанных с Евровидением.

Победа Кончиты Вурст

Все внимание зрителей Евровидения-2014 было сосредоточено на Томасе Нойвирте — австрийском артисте, создавшем сценический образ бородатой красавицы Кончиты Вурст. Участие поп-певца в международном конкурсе разделило европейскую публику на тех, кто с радостью воспринял его победу и тех, кто был шокирован и возмущен скандальной выходкой.

В России музыкант, выступающий в женском образе, был, скорее, не понят. Например, Российская православная церковь назвала победу Кончиты Вурст шагом на пути культурной легитимизации порока. В партии «Единая Россия» также выразили возмущение победой на Евровидении «бородатого трансвестита».

Андрей Данилко и «Russia Goodbye»

На Евровидении-2007 скандал разразился вокруг песни Андрея Данилко (Верки Сердючки) Danzing. Российские зрители услышали в этой композиции фразу «Russia Goodbye».

Андрей Данилко официально опроверг присутствие таких слов в песне и опубликовал официальный текст, в котором фраза звучала как «Lasha Tumbai». Эти странные слова, по утверждению автора, являются монгольскими и означают «взбитые сливки».

Дина Гарипова и потерянные баллы от Азербайджана

Российская исполнительница Диана Гарипова, занявшая по итогам Евровидения-2013 пятое место, не получила от Азербайджана ни одного балла, несмотря на данные мобильных операторов, которые доказывали, что Россия должна была получить от этой страны не менее 10 баллов.

О том, куда же исчезли баллы российской певицы, интересовались даже у министров иностранных дел России и Азербайджана на пресс-конференции в Москве. Тогдашний глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров назвал инцидент «детективной историей». Интересно то, что после скандала на Евровидении-2013 на конкурсе были изменены правила подсчета голосов.

Флаг Палестины в прямом эфире

Финал Евровидения-2019, проходивший в Тель-Авиве, не обошелся без политики — тогда в прямом эфире дважды появился флаг Палестины. В первый раз это произошло во время выступления Мадонны, а затем — его подняли во время оглашения результатов участники группы Hatari, представлявшие Исландию.

По окончании конкурса в Сети появилась петиция с требованием отстранить Исландию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Европейский вещательный союз (EBU) также опубликовал заявление с осуждением использования флага Палестины во время конкурса. Организаторы конкурса даже сообщали, что готовят санкции против Исландии, однако реальных последствий не было.

Начало «революции гвоздик»

Можно сказать, что Евровидение-1974 в определенной степени определило политическое будущее Португалии. В 1974 году радио трансляция песни португальского участника конкурса Паулу де Карвалью E depois do adeus («А после прощания» стала условным сигналом для начала знаменитой «революции гвоздик», которая привела к свержению режима Марселу Каэтану.

Несмотря на то, что исполнитель занял на международном конкурсе лишь 16-е, предпоследнее место, он навсегда остался в истории страны.

Ранее ФАН писал, что полиция Кипра задержала местного жителя, ворвавшегося в офис общественного телевидения. Мужчина протестовал против песни El Diablo певицы Элены Цагрину.