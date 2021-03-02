Алена Кравец отдала более 1,5 миллиона рублей за смену пола

Москва, 2 марта. Знаменитая певица и актриса Алена Кравец призналась, что наконец решилась на смену пола. Процесс обошелся ей в крупную сумму, звезда отдала более 1,5 миллиона рублей.

Светская львица поспешила успокоить фанатов. Менять пол она собирается не физиологический, а лишь покрытие в будуаре.

«Мне нравится быть девочкой! <…> Теперь у меня там будет лежать редкий каррарский мрамор», — объяснила она.

Эту горную породу добывают в Апуанских Альпах на территории Каррары. Сорт считается одним из ценнейших.

Пока артистка не знает, когда удастся завершить ремонт. Оказалось, что смена пола — долгий и крайне затратный процесс. Более 1,5 миллиона рублей Кравец заплатила лишь за 40 квадратных метров.

«Материал был заказан еще прошлым августом, но из-за пандемии и закрытых границ его до сих пор не поставили, и операция по смене пола задерживается», — цитирует ее «Дни.ру».

По словам артистки, муж старательно отговаривает ее от затратного ремонта. Но светская львица стоит на своем.

Кравец ранее заявила о планах отдать непокорную дочь-подростка в монастырь. По ее мнению, девочке требуется перевоспитание.