Перечислены самые надежные смартфоны

Москва, 2 марта. Пользователи смартфонов компании Apple чаще всего обращаются за ремонтом своих гаджетов, заявил владелец сервисного центра.

Статистика показывает, что iPhone ломаются на 20% чаще других смартфонов. Данные позволяют говорить, что эти телефоны менее надежны, чем другие гаджеты. В то же время сведения указывают и на распространенность продукции Apple на рынке, сказал специалист.

При этом более долговечными являются телефоны компании Samsung. Они ломаются на 5% реже. Самыми надежными телефонами специалисты обычно называют смартфоны компании Nokia. Они долго служат за счет качественной сборки.

Новый телефон китайской компании Xiaomi, относящийся к линейке Poco, будет иметь те же характеристики, что и флагман Redmi K40. Смартфон под названием Poco F3 также получит процессор Qualcomm Snapdragon 870.