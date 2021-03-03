США нужны цветные революции, чтобы приструнить «беспокойное европейское сообщество»

Цветные революции вспыхивают по всему миру. Они называются по-разному: где-то Оранжевая, где-то Тюльпановая, где-то просто Арабская весна. Но суть одна — это искусственная смена власти в стране в угоду США, подчинение непокорных. Техника отработана на множестве стран. Может ли Вашингтон применить ее, чтобы приструнить распоясавшуюся Европу? И является ли она по-прежнему эффективной? Ведь события в Белоруссии и Сербии показали, противостоять сторонникам цветных бунтов сложно, но можно. Когда уйдет мода на цветные перевороты? И как им противостоять? Эти и другие вопросы обсудили политики и политологи в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Цветная революция — это очень хорошо спланированная программа извне, рассказал директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Когда-то главным инструментом смены власти была армия, и деньги вкладывались в нее. В двадцатом веке главным методом стали партии, и средства вливались туда. Но сегодня власть меняют не военные и не партии, а неправительственные некоммерческие организации (НКО), уверен политолог. «Проектное бюро» и спонсоры НКО всегда находятся за границей. Так было при смене пророссийского руководства Армении на проамериканское. Подобным образом произошел и переворот на Украине. Правда, по словам политолога, в классическом понимании цветная революция на Украине в 2014 году провалилась. И американцам пришлось делать обычный военный государственный переворот.

«Смысл такого переворота в том, что центр управления находится в стороннем государстве. Это захват власти с помощью НКО и теневых структур. <…> Самые мощные и самые современные системы сегодня — это именно цветные революции. И мы не должны плакаться на это, мы должны сами учиться их делать. Нас начнут воспринимать серьезно, когда мы сами начнем их делать там, где нам надо. И в первую очередь это надо сделать на Украине», — заявил Марков.

Обсуждая тему цветных революций, эксперты не могли обойти вниманием и ситуацию в Белоруссии, где страсти на первый взгляд улеглись, но напряжение в обществе осталось. А белорусская оппозиция, чей лидер Светлана Тихановская находится сейчас под крылом Евросоюза, уже готовится взять реванш. По мнению директора Центра изучения интеграции «Северная Евразия», политолога Алексея Дзерманта первый этап политического кризиса в республике преодолен. И вряд ли оппозиции удастся повторить столь масштабные акции протеста.

«Я думаю, первый этап кризиса мы прошли. Это не означает, что оппозиция не собирается проделывать этот фокус вновь, весной. Понятно, что вряд ли получится собрать такую массу людей. Но намерение сменить власть останется. В белорусских событиях по сравнению с украинским Майданом были некоторые новшества, но власти сумели справиться», — рассказал белорусский политолог.

Дзермант также уверен, что Александр Лукашенко действительно не рассчитывает на своих сыновей в качестве преемников власти. И среди элит найдется сильный человек, который в свое время придет на смену действующему президенту. При этом он отметил довольно опасную тенденцию. Все большее количество белорусской молодежи едет учиться и работать не в Россию, а в Польшу.

«Польша делает все, чтобы вобрать в себя как можно большее количество людей и проводить свою политику. Безусловно, со стороны Польши и латинского мира влияние на нашу территорию будет. Сегодня таковы тенденции. Их машины НКО и образования настолько сильно заведены, что за последние годы динамика меняется — растет количество белорусской молодежи в Польше», — рассказал политолог.

Именно поэтому надо запускать программы студенческого обмена между нашими странами на государственном уровне. Свято место пусто не бывает — этим пробелом обязательно кто-то воспользуется. Нужны гранты и фонды для продвижения союзной повестки и формирования сознания молодежи, уверен эксперт.

Страны уже ставшие жертвами цветных революций оказались в довольно сложном положении. Вместо обещанного экономическое расцвета, положение жителей той же Украины год от года только ухудшается. А в Армении сейчас и вовсе люди вышли на улицы из-за политического кризиса. Почему даже при явном недовольстве населения и выходе его на площади не получается выбить власть из рук западных марионеток? Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассказал, что без посторонней помощи «вытурить» власть, пришедшую на волне цветной революции практически невозможно.

«Цветные революции организует Запад. Они держат под контролем ситуацию и все нити у них в руках. Другие заинтересованные страны должны помогать людям, чтобы освободить их, и вернуть власть народу», — считает эксперт.

Манукян поделился мнением, что Украину, вполне возможно, ждет третий Майдан. Владимир Зеленский был для украинцев надеждой на лучшую жизнь. Но уже сейчас видно — он переплюнул и Петра Порошенко, и Александра Турчинова. К тому же, связав руки Виктору Медведчуку и Анатолию Шарию, которые ранее действовали в рамках украинского законодательства, он фактически не оставил им иного пути, кроме как возглавить протесты и начать открытую борьбу за власть.

Однако цветные революции угрожают не только странам постсоветского пространства, но и благополучной Европе. Такую мысль высказал в ходе пресс-конференции генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

«Пока действия Запада позволяют уверенно утверждать, что они не собираются отказываться от такой формы госпереворота в любой стране. Речь может идти даже о европейских странах. Ведь последнее время они ведут себя не очень покорно по отношению и к НАТО, и к США. Это спровоцировал Brexit. Континентальная Европа почувствовала себя европейско-идентичной. И давление, которое оказывает на нее Великобритания и Америка, вызывает сильное сопротивление гражданских обществ. Это касается Парижа, Рима, Берлина. Там разрабатываются модели национального государства», — объяснил Мухин.

По его мнению, слова Эммануэля Макрона о коллективной европейской безопасности и о создании европейской армии, могут спровоцировать цветной переворот в одной из стран Европы. Вашингтон вполне может применить эту технологию, чтобы «приструнить беспокойное галдящее европейское сообщество», убежден политолог.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что цветные революции постепенно утрачивают свою силу. Согласно обновленной Конституции, Россия противостоит вмешательству во внутренние дела не только нашей страны, но и в целом борется с этим явлением.

«Разъяснение методов, которыми пользуются любители переворотов приносят свои плоды. Ответные действия начинают предприниматься не только в нашей стране. Но нашим опытом пользуются и другие. В частности, обращались белорусские и сербские коллеги, а также страны Юго-Восточной Азии», — поделился Климов.

Помимо этого, сами организаторы разноцветных бунтов столкнулись с серьезными проблемами — большая часть денег, направляемая на переворот в той или иной стране, просто разворовывается, добавил политик. Да и нехватка толкового кадрового потенциала дает о себе знать. Еще одной причиной неудачных попыток смены власти стало прозрение граждан. Они, глядя на чужой опыт, понимают, что после какой бы то ни было революции, жизнь лучше и безопасней не становится.