Тульских заключенных начали прививать от COVID-19

Тула, 2 марта. Лицам, отбывающим наказание в Тульской области, начали ставить прививки от COVID-19.

Официально прививочная кампания в пенитенциарных учреждениях УФСИН стартовала второго марта. На сегодняшний день привились более ста тульских заключенных.

«Заключенные, как и все граждане России, имеют право на вакцинацию, – рассказал ФАН начальник медицинской службы УФСИН России по Тульской области Дмитрий Сапарин. – Такие меры необходимы для того, чтобы у заключенных вырабатывался иммунитет, что позволит избежать массовой заболеваемости среди них».

Прививочная кампания носит добровольный характер. Все, кто изъявил желание, будут привиты. Количество доз вакцины, по словам Дмитрия Сапарина, не ограничено.

С теми заключенными, а также обвиняемыми и подозреваемыми, которые пока сомневаются в том, стоит или не стоит вакцинироваться, медики и психологи проводят разъяснительные беседы. В простой и доступной форме рассказывают о необходимости прививки от COVID-19.

«Ну а те, кто не захотел вакцинироваться, будут зарабатывать иммунитет естественным путем», – говорит Дмитрий Сапарин.

Отметим, что вакцина хранится при соблюдении всех необходимых условий: в специально отведенном помещении, в сумках-холодильниках при температуре минус 19 градусов.