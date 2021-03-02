Светлана Лобода дала тайный концерт в закрытом клубе столицы Украины

Киев, 2 марта. Поп-дива Светлана Лобода, прописавшаяся на российской сцене, тайно посетила Украину и дала концерт в одном из закрытых клубов столицы.

Этот концерт стал первым за долгое время выступлением певицы на Украине. Несмотря на то, что карьеру Лобода начинала строить именно в этой стране, последние годы она работает и проживает в Москве. Артистка не афишировала свой приезд в украинскую столицу, однако гости, присутствующие на концерте Лободы, рассекретили мероприятие.

Как сообщает «РБК-Украина», выступление поп-дивы прошло в одном из модных закрытых клубов Киева. Видеозаписи с концерта опубликовали в Instagram друзья звезды — грузинский модельер Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская.

Последняя отметила, что выступление Лободы было «сюрпризом-секретом и праздником одновременно». Примечательно, что сама певица совсем забыла о конспирации и поделилась роликами в своем аккаунте, пишет «Культуромания».

По словам украинского продюсера Алексея Гончаренко, и Светлана Лобода, и Ани Лорак остаются популярными и востребованными артистами на Украине. Он считает, что проживающие в России певицы просто боятся возвращаться на украинскую сцену.

Сейчас Светлана Лобода является одним из членов жюри и наставником на шоу «Голос.Дети». Поведение поп-дивы в эфире Первого канала вызывает шквал негодования и критики. Нелестно отозвался о певице и ведущий Дмитрий Нагиев.