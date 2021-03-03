Политолог Марков: Россия должна научиться делать цветные революции 

Почему Россия должна научиться делать цветные революции, где РФ стоит провести свою первую цветную революцию, и способна ли Российская Федерация устроить государственный переворот в США, рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Цветная революция – это современный способ захвата власти с помощью неправительственных организаций и сетевых структур. Смысл цветной революции заключается в том, что центр управления находится практически всегда вне страны. Другие случаи по крайней мере не известны», — рассказал Сергей Марков.

Он также подчеркнул, Россия «не должна плакаться, из-за попыток Америки провести у нас цветную революцию». Россия сама должна научиться делать цветные революции, заявил политолог.

«Когда англичане и немцы сделали танки, мы не плакали, а сделали в ответ свои. Когда американцы сделали ядерное оружие, мы также его создали. Поэтому, нас будут воспринимать серьезно только тогда, когда мы научимся делать цветные революции там, где это нужно», — высказался специалист.

Однако, по словам Сергея Маркова, Россия не способна провести цветную революцию в США. Потому что это слишком большой куш, который страна не потянет, объяснил политолог.

«В Америке происходят обратные процессы. Россию обвиняют все время в попытках организации цветной революции. Но и близко к этому не лежало. Мы и не пытаемся это сделать. Мы даже не пытаемся это делать в других странах, потому что у нас не создана нужная система», — объяснил эксперт.

Ранее ФАН опубликовал расследование о том, как западные спецслужбы вербуют в свои ряды российских журналистов.